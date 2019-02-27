تشغيل خدمات 5G في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - برشلونة

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة أن المملكة تخطو خطوات حثيثة نحو التشغيل التجاري لخدمة الجيل الخامس 5G خلال العام الحالي 2019، مشيرا إلى إضافة 400 ميجاهرتز في النطاق المتوسط (3.5 جيجا هرتز) للمشغلين التجاريين في نهاية فبراير 2019.

وقال في مشاركته أمس بالمؤتمر العالمي للجوال (MWC) بمدينة برشلونة في إسبانيا «تتطلع المملكة بأن تكون الأولى في دول المنطقة والسباقة بتفعيل هذه التقنية، من خلال تنفيذ عديد من المبادرات التي تعنى بتوفير شبكة الجيل الخامس، للاستفادة المبكرة من مكتسباتها بفتح مجال واسع أمام عديد من التقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها مثل انترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والمدن الذكية، وغيرها من التقنيات المستقبلية الحديثة».

ألف قاعدة جاهزة

وأوضح وزير الاتصالات أن الإعلان عن بدء تطبيق ونشر شبكات الجيل الخامس سيوفر ما يزيد على 1 جيجا هرتز من الطيف الترددي المتوفر لخدمات الجيل الخامس، وفي ظل وجود أكثر من 1000 قاعدة للجيل الخامس متوفرة حاليا، تمكن المستهلكين في المملكة من الوصول إلى أحدث خدمات الجيل الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن السعودية من الدول السباقة في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، بعد نجاحها في إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس للمرة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعكس مدى التطور الكبير الذي حققه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم مسيرة التحول الرقمي المنشود في المملكة.

إيرادات 8 مليارات

وتوقع السواحة أن تسهم شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2030 في ضخ أكثر من 8 مليارات دولار إيرادات في سوق الاتصالات، وأكثر من 19 مليار دولار في الناتج المحلي، وخلق نحو 20 ألف وظيفة جديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يتوقع أن تسهم شبكة الجيل الخامس في دعم 45 مليون جهاز جديد من أجهزة انترنت الأشياء، مما يخلق سوقا تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشاد بالمبادرات الخلاقة والخطط الاستراتيجية العديدة التي أطلقتها المملكة لمواجهة تحديات المستقبلة، وفي طليعتها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطور ونمو كافة القطاعات في المملكة، ولا سيما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصادي رقمي مزدهر ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة للوصول إلى اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام، وتحقيق مستقبل أفضل للمملكة.

محفز قوي ومهم

وقال السواحة إن التطور الكبير الذي حققه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يعود لوجود محفز قوي ومهم، وهو دعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتمثل هذه الإنجازات دعما مهما لتحقيق رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية الطموحة والهادفة إلى إحداث نهضة تنموية شاملة تجعل من المملكة أقوى متانة وأكثر تحديثا ومواءمة للحياة العصرية.

واجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال مشاركته في المؤتمر، بعدد من المسؤولين وقادة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث التقى كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية الدكتور عمرو طلعت، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا نادالا، والرئيس التنفيذي لشركة دايملر دايتر زيتشه، وعدد من رؤساء الشركات العالمية.

800 شركة عالمية

ويعقد المؤتمر العالمي للجوال سنويا بمدينة برشلونة ويجمع كبار مسؤولي الاتصالات والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، كما يعد أهم حدث عالمي متخصص في الهواتف الذكية، وأحدث التقنيات والأجهزة، وكل ما يتعلق بها بتطبيقات الجوال، والصناعات المكملة للجوال والتي تشمل البطاريات وأجهزة الشحن والإكسسوارات وغيرها، إضافة إلى شركات الاتصالات المشغلة لقطاع الاتصالات، والشركات المزودة لخدمات الانترنت والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات، حيث يشارك في المؤتمر نحو 800 شركة عالمية.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع عالمي للمسؤولين والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) بمشاركة عدد من الخبراء والتقنيين، وقيادات كبريات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركات الهواتف الذكية على مستوى العالم.

5G في السعودية