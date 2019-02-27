شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الحاصلات تناقش مستقبل أسعار الفول والبقوليات قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شعبة الحاصلات الزراعية والحبوب والبقوليات بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعها الشهرى اليوم الأربعاء، لمناقشة وضع أسعار السلع الاستراتيجية مثل الأرز والفول والدس والفاصوليا فى الأسواق، وكذلك الاستعداد لشهر رمضان. ووفق جدول الاجتماعات المقرر فإنه من المقرر التطرق إلى مناقشة ارتفاع أسعار الفاصوليا البيضاء والفول البلدى والمستورد وإمكانية اتاحة معروض كبير من المحصولين الاستراتيجيين بالنسبة للمستهلكين خلال الفترة المقبلة بهدف ضبط أسعارهما. ومن المقرر عرض دراسة عن سوق الحاصلات الزراعة ومدى توافرها خاصة فى سلعة الأرز سواء المستورد منه أو المحلى، وكذلك تلقى مقترحات الاعضاء حول زيادة الرقعة الزراعية فى الدولة وكيفية التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة تعود على المستهلكين.

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