100 مليون درهم مبيعات المرحلة الأولى لمشروع "ماج سيتي" العقاري في دبي

دبي - الخليج 365 :

سجلت "ماج للتطوير"، ذراع التطوير العقاري لـ "مجموعة ماج القابضة"، مبيعات بقيمة 100 مليون درهم إماراتي عقب إطلاقها مشروع "ماج سيتي" - المرحلة الأولى من مشروع "ماج آي"، وهو مجمع سكني مسوّر بالكامل يضم منازل تاون هاوس وشقق سكنية في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان دستركت 7.

وأطلقت "ماج للتطوير" 400 وحدة سكنية للبيع ضمن المرحلة الأولى لمشروع "ماج سيتي"، وذلك خلال حدث مبيعات حصري حضره أكثر من 500 شخص. وأعلنت الشركة أيضاً عن خطة سداد ميسرة تلبي احتياجات المستثمرين وتحسِّن مستوى المبيعات.

ومع خطة السداد المريحة على مدى 60 شهراً، لن يضطر عملاء "ماج سيتي" إلى تسديد أي دفعة أولى، ويترتب عليهم فقط دفع 7,100 درهم إماراتي شهرياً لشراء شقة استديو تبدأ أسعارها من 475,000 درهم إماراتي. ويمكن للراغبين بشراء منازل تاون هاوس بغرفتين أو ثلاث غرف نوم الحصول على مرادهم دون دفعة أولى مع تسديد أقساط شهرية بقيمة 14,800 درهم على مدى 96 شهراً للوحدات التي تبدأ أسعارها من 1,577 مليون درهم إماراتي.

وبهذه المناسبة، قال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة "ماج للتطوير": "إن الاستجابة القوية لإطلاق الشقق السكنية الأولى في ’ماج سيتي‘، والذي يعدّ جزءاً من مشروع ’ماج آي‘ الرئيسي، تؤكد ارتفاع الطلب على الشقق السكنية ذات المواصفات العالية والمواقع الحيوية من المدينة. وتعكس هذه المبيعات الممتازة ثقة المستثمرين بمعايير الجودة التي نتبناها، والتزامنا بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة".

ويقع "ماج آي" في منطقة "الميدان 7" في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وهو موقع مهم جدًا لقربه من مطار دبي الدولي وداون تاون دبي. ويوفر المشروع 4,717 وحدة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة، و 694 وحدة تاون هاوس من ثلاث وأربع غرف. وصممت جميعها لتوفير مساحات معيشة بجودة عالية وأسعار معقولة في واحدة من المناطق المستقبلية المهمة في المدينة، ويتوقع أن يحقق المشروع عائدًا كبيرًا، فضلاً عن الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات خلال السنوات القادمة.