"مبادلة للبترول" توقّع عقد ا متياز منطقة "G1/61" البحرية في تايلاند

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، أنها وقّعت عقد الإنتاج المشترك، مع شريكتها "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة"، التابعة لشركة "بي تي تي العامة للاستكشاف والإنتاج" لمنطقة "G1/61" البحرية، التي تضم حقل "إيراوان" لإنتاج الغاز في تايلاند.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الامتياز الحالي لمنطقة "G1/61" في أبريل 2022، ومن ثَمّ ستبدأ شركة "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة" بتشغيل الحقل. وبموجب العقد المبرم بين الجانبين، سوف تحصل شركة "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة" على حصة 60% في الحقل، فيما ستحصل "مبادلة للبترول" على حصة نسبتها 40% من عقد الإنتاج المشترك.

وكانت وزارة الطاقة في تايلاند قد أعلنت في شهر ديسمبر 2018 عن نتيجة المناقصة التنافسية، والتي فاز بها العرض المشترك الذي تقدّم به ائتلاف ضم كلاً من شركة "مبادلة للبترول" وشركة "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة" .

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة للبترول": " نفخر بالمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في تايلاند من خلال استثمارنا في امتياز منطقة "G1/61"، الذي سيشكّل نقطة انطلاق لشراكة جديدة مع شركة "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة"، التي نتطلع إلى توطيد علاقات التعاون معها، بما يحقق إنتاج الغاز بشكل كفؤ وآمن، ويعزز أعمال التطوير لحقل "إيراوان" مما سيساهم في تأمين إمدادات الغاز في تايلاند لتلبية احتياجاتها المحلية على المدى الطويل.

ويعد حقل "إيراوان" باكورة مشروعات انتاج الغاز لــ "مبادلة للبترول" في تايلاند التي نمتلك بها حالياً ثلاثة حقول نفطية منتجة، مما يجعلنا إحدى أكبر الجهات المشغّلة لحقول النفط الخام في تايلاند. وسوف يساهم امتياز الغاز المنتج طويل الأمد وواسع النطاق في تعزيز استراتيجيتنا الشاملة لمواصلة النمو من خلال زيادة حصة الغاز في محفظة الإنتاج لدينا، في الوقت الذي سيدعم سلسلة صفقات الاستحواذ التي قمنا بها مؤخراً في مجال الغاز بكلٍ من جمهورية مصر العربية، ومشروع تطوير حقل "بيجاجا" للغاز الطبيعي في ماليزيا."