شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرات رفعت حصة الإناث في سوق العمل إلى 19.7 % والان نبدء بالتفاصيل

قال المستشار بالموارد البشرية علاء الدبيسي: إن توالي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المنصرمة وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة بدعم تمكين المرأة في قطاعات العمل، ساهم بفاعلية في فتح المجال أمام المرأة في السوق السعودي للعمل في مختلف التخصصات.

» المرأة تشارك في التنمية

وأضاف في تعليقه على ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19.7% في الربع الثالث لعام 2018، مرتفعا من 17.8% خلال نفس الفترة من العام السابق: نرى اليوم أن المرأة السعودية شريكة في التنمية وتتواجد معنا من قطاعات البيع وحتى قطاعات البترول والغاز وتشارك بعملها في تحقيق رؤية الوطن.

» تعدد القطاعات

وأردف: ولعل أهم القطاعات التي شهدت الإقبال النسائي في السابق والتي دخلت حيز التنفيذ وساهمت في صناعة الخبرات العملية كانت في مجال تأنيث المحال النسائية، فهذه المبادرة أسهمت وبشكل ملحوظ في بناء خبرة نسائية في مجال البيع تلتها قرارات أخرى للتوطين فتحت المجال لمختلف الفئات والمخرجات التعليمية، فأصبحنا نرى المرأة تعمل ابتداء من البائعة وحتى مديرة فرع أو منطقة، ويقابلها كذلك وصول دفعات من خريجات الابتعاث في تخصصات هندسية لم تكن معروفة على السوق السعودي لاقت إقبالا من كثير من الشركات ذات العلاقة وخلقت فرص عمل جديدة للمرأة.

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وأشارت «جدوى للاستثمار» إلى أن معدل البطالة في السعودية تراجع بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربعين السابقين إلى 12.8% وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وواصل معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الإناث ارتفاعه، ليصل إلى 19،7% في الربع الثالث 2018، مقارنة بـ17.8% في الفترة المقابلة من عام 2017.

وتراجع إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1.4 مليون موظف منذ بداية عام 2017، وغادر 265 ألف أجنبي السوق خلال الربع الثالث 2018.

وقالت جدوى: إنه يلاحظ وجود مسار لارتفاع طفيف في أجور العاملين السعوديين منذ الربع الأول 2017، خاصة للذكور العاملين بالقطاع الخاص، متوقعة أن يتواصل هذا المسار الصاعد في المدى المتوسط.