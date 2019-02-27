شكرا لقرائتكم خبر عن «الربط الكهربائي الخليجي» مبادرات لنقل وتوطين الخبرات في الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية م. أحمد الإبراهيم، أن أعمال «ندوة التطور التقني والمستقبلي في طلاء عوازل الجهد العالي»، التي انطلقت بالمقر الرئيسي لهيئة الربط في الدمام أمس، تعزز من جهود الخبراء والمختصين والهيئات المعنية في تطوير أنظمة التشغيل، والعمليات الخاصة بالإنتاج والتوزيع بأعلى معايير الكفاءة، وضمان السلامة في جميع مراحل العمل، بما يحقق الأمان والوفرة وتقليل الآثار الجانبية لأي هدر أو قطوعات محتملة.

» مراجعات علمية بحثية

وأضاف الإبراهيم: إن الخبراء الذين يبحثون التطورات التقنية في عوازل الجهد العالي يقدمون رؤية علمية تسهم في إحداث انتقال متقدم في أنشطة نقل الكهرباء مع توفير الموثوقية والاستدامة، مشيرا إلى أن أنشطة الكهرباء تخضع لمراجعات علمية وبحثية متطورة بهدف توظيف التقنية في جميع العمليات الخاصة بالإنتاج وحتى مراحل الاستهلاك.

» نقل وتوطين الخبرات

Advertisements

ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات د. ناصر الشهراني: إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة لنقل وتوطين الخبرات إلى منطقة الخليج في مجالات الطاقة بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بالتحديد تهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها إلى منطقة الخليج في مجال تصميم وصيانة العوازل للخطوط الهوائية الكهربائية، كما تهدف إلى تطوير المعايير التي يتم تطبيقها في منطقة الخليج لتشمل آخر ما توصلت إليه صناعة العوازل الكهربائية، حيث تشمل زيارات ميدانية وحلقات نقاش وورشة عمل.

» 11 خبيرا عالميا

ويبحث 11 متحدثا من نخبة الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال العوازل وطلائها من مختلف دول العالم، تطورات هذه الصناعة وأدوارها الرائدة في تحقيق نقلة نوعية في أعمال إنتاج الكهرباء بموثوقية وأمان في مختلف الشبكات.

وتهدف الندوة التي يشارك في أعمالها خبراء ممن لهم باع كبير في تطوير وتعزيز كفاءة العوازل، وأعضاء في لجان عدة في مؤتمرات «سيجري» ومنظمتي IEC وIEEE، إلى نقل الخبرات العالمية الى المنطقة ومشاركة آخر التطورات في هذا المجال، الأمر الذي سيعود بالنفع في تحديث المواصفات الحالية واستقطاب أحدث التطورات التكنولوجية ذات الصلة بالموضوع للمنطقة.