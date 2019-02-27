«الدارة الطبي» رؤية متقدمة ترتقي بمعايير الرعاية الصحية

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وسيحتضن المستشفى المتطور أحد أكبر مرافق العيادات الخارجية وأكثرها تقدما على الصعيد التقني في المملكة ومركزا واسعا متخصصا لجراحة اليوم الواحد. كما سيوفر المستشفى تخصصات للكبار والمراهقين والأطفال وخدمات الطوارئ والعديد من التخصصات الطبية الأخرى.
وقال البروفيسور عدنان عزت، الرئيس العام التنفيذي لمستشفى ومركز الدارة الطبي: «يترقب الجميع افتتاح المستشفى الجديد الذي سيقدم خدماته لجميع أفراد المجتمع وسوف يرسي جملة من المعايير الجديدة للتميز الطبي عبر تقديم واحد من أكثر نماذج الرعاية الصحية ابتكارا وتكاملا وجودة على مستوى المملكة».
وأضاف د. عزت: «انطلاقا من حرصنا على مواكبة رؤية المملكة 2030 فإنه سيكون لمستشفى ومركز الدارة الطبي دور محوري في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المملكة، خاصة في المجالات التي منحتها حكومتنا الرشيدة أولوية قصوى مثل الحالات الصحية المزمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة.
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