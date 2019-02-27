شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: اللوكيشن ومثبت السرعة بالمركبات يوفران الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام نظام التوجيه الملاحي (اللوكيشن) سواء في المركبة، أو عن طريق جهاز الجوال؛ لأنه يسهم في اختصار وقت ومسافة الرحلة، وبالتالي يوفر من استهلاك الوقود.

كما أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن العديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمى «وزن الأذرعة»؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار، مبينا عدة طرق لفحص الأذرعة والتي منها قطع السيارة 20 ألف كيلو.

وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبينا أن هناك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هناك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من إحدى الحواف).