شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: اللوكيشن ومثبت السرعة بالمركبات يوفران الوقود والان نبدء بالتفاصيل
كما أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن العديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمى «وزن الأذرعة»؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار، مبينا عدة طرق لفحص الأذرعة والتي منها قطع السيارة 20 ألف كيلو.
وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبينا أن هناك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هناك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من إحدى الحواف).
كانت هذه تفاصيل خبر «كفاءة»: اللوكيشن ومثبت السرعة بالمركبات يوفران الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.