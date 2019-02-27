شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المعسكر التدريبي «نساء في التقنية» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الجشي خلال افتتاح المعسكر مساء الأحد 24 فبراير أنه يهدف إلى تحفيز رائدات أعمال الشرقية على الانخراط في قطاع التقنية، بما يمثله من نموذج جديد في دعم خياراتنا الوطنية نحو التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بشرية كانت أو طبيعية.
من جهته، قال مدير حاضنة ومسرعة الأعمال لبرنامج بادر بالمنطقة الشرقية خالد بن يوسف المحفوظ: إن برنامج بادر لحاضنات ومُسرعات التقنية، يُعد من أهم البيئات الوطنية الإبداعية في مجال دعم وتأسيس ونمو المشروعات الريادية والناشئة.
من جهتها، قالت مديرة مركز سيدات الأعمال بالغرفة المكلفة حنان بنت محمد الوابل: إن المملكة اليوم تخطو خطوات جادة نحو تمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات، فاعتبرتها مكونًا وشريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المُستدامة، وأكدت على أهمية الاستفادة القصوى من طاقاتها ومهارات شاباتها.
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