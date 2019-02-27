شكرا لقرائتكم خبر عن «البلاد» يقيم الملتقى السنوي لسفرائه وسفيراته والان نبدء بالتفاصيل
وعبر الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس مجلس الإدارة ببنك البلاد عن فخره واعتزازه بما تم تقديمه من قبل سفراء وسفيرات البلاد من جهود مبذولة لتقديم أفضل عطاء ويحقق البنك أعلى أرباح في تاريخه تتخطى حاجز المليار خلال العام المنصرم من 2018 وما كنا لنصل إلى هذا الإنجاز من بعد الله دون تضافر جهودنا جميعا.
وقال عبدالعزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: «أشكر كافة سفراء وسفيرات البلاد نظرا لعطائهم الدائم خلال 2018 والأعوام السابقة التي تم من خلالها وصول البنك إلى أحد أهم أهدافه الرئيسية مما يعكس حرص بنك البلاد على تقديم كل ما يحتاجه سفراء وسفيرات البلاد من برامج تدريبية لرفع الكفاءة العملية لأعلى مستوى يساعد على توفير جميع الحلول وتقديم كافة المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائنا الكرام».
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