شكرا لقرائتكم 35% من السيولة المتداولة في «البحرين لـ«الصناعة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 23:43

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه مجددا خلال تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.46 في المئة تعادل 6.51 نقطة، صعودا الى مستوى 1414.64 نقطة في مقابل 1408.13 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 5.8 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.28 في المئة تعادل 2.33 نقطة صعودا الى 831.03 نقطة في مقابل 828.78 نقطة اول من امس، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام الى 0.96 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 3.2 مليون سهم في مقابل 5.4 مليون بنسبة 41 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 833 الف دينار في مقابل 1.29 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 35 في المئة، نفذت من خلال 118 صفقة في مقابل 131 صفقة بتراجع 10 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 18 شركة، ارتفعت أسهم 10 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 5 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.67 بليون دينار بزيادة 40 مليون دينار نسبتها 0.46 في المئة.

وحل قطاع الصناعة في صدارة البورصة ومثله سهم المنيوم البحرين (ألبا) بقيمة أسهم متداولة بلغت 324 الف دينار، نسبتها 35 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 783 الف سهم، نُفذت من خلال 25 صفقة.

وجاء سهم «جي اف اتش» ثانيا بقيمة أسهم متداولة بلغت 130 ألف دينار، نسبتها 14 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.33 الف سهم، نفذت من خلال 14 صفقة، تلاه سهم «بي إم أي» بقيمة متداولة 105 آلاف دينار، نسبتها 11.2 في المئة.