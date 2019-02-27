شكرا لقرائتكم قطاع «الخدمات» أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 23:43

حققت 41 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 19 شركة من أصل 46 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 6 شركات عند المقارنة باسعارها اليوم السابق ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 585 بليون ريال بزيادة 6 بلايين ريال نستبها 1.02 في المئة.



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أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأسهم المتداولة بنسبة 29 في المئة الى 11 مليون سهم، في مقابل 8.6 مليون لليوم السابق، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة الى 421 مليون ريال في مقابل 315 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 8.4 في المئة الى 6860 صفقة في مقابل 6330 صفقة.

وانهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.29 في المئة تعادل 29 نقطة صعودا الى 10256 نقطة في مقابل 10227 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارته المؤشر منذ مطلع العام الى 0.42 في المئة.

وتصدر مؤشر قطاع الخدمات الخاسرين بنسبة بلغت 0.69 في المئة الى 7401 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي - السعري الخاسر 0.49 في المئة الى 2426 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات، تصدها مؤشر العقارات المرتفع بنسبة 2.43 في المئة الى 2284 نقطة، تلاه مؤشر المصارف بزيادة نسبتها 2.04 في المئة الى 3806 نقاط، ثم مؤشر جميع الاسهم المرتفع بنسبة 1.33 في المئة، فيما سجل مؤشر العائد الاجمالي زيادة نسبتها 0.78 في المئة، وارتفع مؤشر النقل بنسبة 0.77 في المئة، تلاه مؤشر الاتصالات بزيادة 0.18 في المئة.