72 فرصة عمل للسيدات في القطاع الصحي برواتب تصل لـ 10 آلاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الخبر

نظم مركز طاقات للتأهيل والتوظيف النسائي في الخبر التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملتقى توظيف الباحثات عن عمل يستهدف القطاع الصحي.

وجرى خلال الملتقى طرح 72 شاغرا وظيفيا تنوعت مسمياتها بين فنية ومختبر وتمريض وأخصائية أشعة وطب أسنان، بأجور شهرية تراوحت بين 4 آلاف و10 آلاف ريال، كما جرى خلال الملتقى تقديم عدد من البرامج التوعوية وورش العمل المتعلقة بالإرشاد المهني للمتقدمات على شغر الوظائف.

Advertisements

وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها هدف بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل لتزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية لتلبية الاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

كما أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتدادا لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

وأطلق صندوق هدف مبادرة لتحويل فروعه في مناطق المملكة كافة إلى مراكز تأهيل وتوظيف لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع هدف الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة بتطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.