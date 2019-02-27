اللقاء الوظيفي لقطاع الضيافة والترفيه بالشرقية يستقطب 700 طالب عمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفاعل أكثر من 700 من طالبي العمل مع اللقاء الوظيفي المفتوح لقطاع الضيافة والترفيه للرجال والسيدات، والذي اختتم أعماله أمس في غرفة الشرقية.

وكان اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مركز التوظيف التابع للغرفة، بهدف التنسيق بين الشركات والمؤسسات الساعية لاستقطاب طالبي العمل المؤهلين من السعوديين، الذكور والإناث على حد سواء، عقد على مدى يومين، حيث خصص يوم الاثنين للرجال ويوم الثلاثاء للسيدات، وجرى خلاله عرض مجموعة من الوظائف في تخصصات متنوعة في قطاع الضيافة والترفيه.

وأوضح نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة الضيافة والترفيه حمد البوعلي أمس أن الغرفة ومن خلال أنشطتها الخاصة بعقد لقاءات التوظيف تحرص على التعاون مع شركات القطاع الخاص بمختلف تخصصاته، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة لدعم برامج التوطين لدى القطاع.

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وذكر البوعلي أن اللقاء الوظيفي حضره أكثر من 700 باحث وباحثة عن عمل للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة في 15 شركة ومؤسسة متخصصة في قطاع الضيافة والترفيه، إسهاما من الغرفة لدعم تلك الشركات من الباحثين عن عمل من السعوديين والسعوديات.

وقال إن اللقاء شهد إقبالا نوعيا، حيث شهد تنوعا في الخبرات والتجارب لدى الباحثين عن عمل الذين عملوا لسنوات في شركات متخصصة لدى قطاعات مختلفة، ومنها الضيافة والترفيه، كما أبدوا حماسا كبيرا للعمل في هذا القطاع الحيوي، وفتح آفاق العمل الإنتاجي أمامها.

واستقبل ممثلو الشركات خلال اللقاء الحضور من الباحثين والباحثات عن عمل، حيث أجريت اللقاءات الشخصية معهم لتحديد المهام وتقديم العروض المناسبة للفرص الوظيفية لهم وأهم المميزات، بما فيها برامج التدريب لدعمهم بالمهارات الفنية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص.

وتواصل الغرفة تنظيم لقاءات التوظيف خلال 2019 انسجاما مع قرارات توطين الأنشطة في عدد من القطاعات.