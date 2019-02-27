«الإمارات للأ لمنيوم»: بقايا الكربون وقود بديل لمصانع الأسمنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، امس عن تزويد مصانع الإسمنت في دولة الإمارات بما يقارب كامل إنتاجها من غبار الكربون والناجم عن عملية صهر الألمنيوم لاستخدامه كوقود بديل لمصانعها.

وتعزز هذه الخطوة التعاون المشترك بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركات الإسمنت المحلية لإعادة استخدام المنتجات الثانوية لصهر الألمنيوم، وتندرج ضمن إطار جهودها المبذولة لتحقيق أقصى قدر من المنافع لجميع القطاعات الصناعية في الدولة والمساهمة في خلق اقتصاد وطني دائري، عن طريق إعادة تدوير نفايات صناعية كمادة وسيطة في صناعة أخرى.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركات الإسمنت الإماراتية أيضاً ببطانة الخلايا المستهلكة التي تعد أحد المنتجات الثانوية الناجمة عن صهر الألمنيوم، وذلك لاستخدامها في صناعة الإسمنت.

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وينتج غبار الكربون أثناء تصنيع الأنودات وكتل الكربون الكبيرة التي تُستهلك خلال عملية صهر الألمنيوم، ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكربون فإن ذلك يجعله مناسباً للاستخدام كوقود بديل.

وعلى مدار العامين المقبلين، ستزيد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إمداداتها من غبار الكربون إلى مصانع الإسمنت الإماراتية إلى 78,000 طن.

وسيسهم استخدام غبار الكربون في تقليص متطلبات شركات الإسمنت الإماراتية لأنواع الوقود الأخرى، بما في ذلك في بعض الحالات الفحم المستورد من مناطق بعيدة مثل جنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير حوالي 36,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال العامين المقبلين، وهو ما يعادل إزالة 7,800 سيارة من الطرق.

وستزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم غبار الكربون المنتج حديثاً ومواد ثانوية أخرى الناجمة على مدى السنوات السابقة إلى مصانع الإسمنت بينما تعمل الشركة في الوقت الحالي على إيجاد استخدامات صناعية واسعة النطاق لغبار الكربون.

وقال سلمان داوود عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة وتطوير الأعمال: يسهم إعادة استخدام غبار الكربون المنتج في شركتنا في تعزيز الأداء البيئي في عملية صهر الألمنيوم وفي صناعة الإسمنت أيضاً، ويتوج ذلك جهودنا الرامية إلى خلق اقتصاد دائري في الإمارات، وتعزيز المسؤولية البيئية والاقتصادية للصناعات الوطنية.