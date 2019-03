أحمد بن سعيد يكرّم الفائزين بجائزتي محمد بن راشد للأعمال والابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الفائزين بجائزتي الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، والدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال التي تنظمها «غرفة دبي» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس في «دبي أوبرا» بحضور 1730 من ممثلي القطاع الخاص في المنطقة.

وحضر الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، حشدٌ من كبار المسؤولين ومديري المؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة «غرفة دبي»، وممثلي مجموعات ومجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة، إضافة إلى حشدٍ من ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلاميين.

تعزيز التميز

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التحكيم الخاصة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال إن نجاح الجائزة مستمد من عاملين رئيسيين يمكن تلخيصهما في دورها المؤثر في تعزيز التميز وغرس روح الابتكار في أداء الشركات والمؤسسات في المنطقة، وفي اعتمادها على معايير وأسس عالمية واضحة لتقييم الأداء المؤسسي المتميز والمبتكر، معتبراً أن الجائزة تعكس رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات نحو تبني الجودة والابتكار والتميز في كافة ممارساتنا في قطاع الأعمال، والسعي المستمر نحو الأفضل باعتباره من قيم وثقافة العمل، وجزءاً لا يتجزأ من تنافسية بيئة أعمالنا.

ووصف الجائزة بأنها منصة لتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية المتميزة التي تصب في خدمة الاقتصاد الخليجي، وتعزز من تنوع موارده، وتجعل منه أكثر قدرة على لعب دور فاعل في جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن «التميز والابتكار وإسعاد المتعاملين ليست مجرد عناوين استهلاكية، بل هي عناصر مهمة في ثقافة العمل، ومعايير أساسية للنجاح لكونها تعكس المرونة التي تتحلى بها الشركات والمؤسسات في إدارة عملياتها. وهي خيارات تبرهن استعداد هذه الشركات الجدي لتطوير استراتيجياتها بما يتوافق مع التغيرات العالمية المتسارعة الناجمة عن ظهور مفاهيم جديدة مثل البيانات الضخمة، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي التي تطال آثارها جميع المجالات الحيوية. ومن هنا يبرز حرص جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، على تحقيق الإضافة لقطاع الأعمال الخليجي، ودفع عجلة التطور الاقتصادي نحو آفاق جديدة».

التنمية المستدامة

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: «عندما أطلقنا في غرفة تجارة وصناعة دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وضعنا في اعتبارنا أن هذه الجائزة ستصبح برنامجاً متكاملاً لتحفيز التميز والإبداع في الممارسات المؤسسية، فعرّفنا القطاع الخاص من خلال برنامج الجائزة على أفضل الممارسات المؤسسية العالمية، وحفّزناه على اعتماد ما يحقق له أفضل النتائج المؤسسية. وعملنا طوال السنوات الماضية على تطوير الجائزة وفق المتطلبات المتغيرة في بيئة الأعمال المحلية والعالمية، وبينما نحتفل بالدورة العاشرة للجائزة، يملأني الفخر لأننا نجحنا في غرس ثقافة التميز في القطاع الخاص، وساهمنا بشكلٍ أو بآخر في دعم مسيرة التنمية المستدامة في منطقتنا الخليجية، وتحفيز الابتكار في خدمات شركاتنا ومؤسساتنا».ولفت الغرير إلى أنه وعلى مدى الدورات السابقة للجائزة ومنذ إطلاقها في العام 2005، شهدت الجائزة مشاركة أكثر من 1800 شركة ومؤسسة استفادت من الجائزة وبرنامجها، وطورت ممارساتها لتواكب وتسبق المستقبل، حيث كرمت الجائزة منذ انطلاقها 181 شركة، وساعدت العديد من الشركات على اعتماد التميز والابتكار عنواناً لممارساتها المؤسسية، مضيفاً أن الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال سجلت نمواً بنسبة 61% في عدد الشركات المتقدمة للجائزة، ما يعكس إدراك الشركات لأهمية الجائزة في تعزيز تنافسيتها في بيئة الأعمال.

وكشف الغرير عن إطلاق جائزة جديدة تحمل اسم «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين»، والتي تستهدف تكريم جهود الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي التي توفر تجربةً ثريةً لجميع فئات متعامليها، والتي تبتكر في اعتماد الاستراتيجيات التي تتمحور حول تحسين تجربة المتعاملين، لتكون هذه الجائزة حافزاً إضافياً لشركات القطاع الخاص في المنطقة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التركيز على احتياجات ومتطلبات المتعاملين، وتطوير وإثراء تجربتهم، معتبراً أن إطلاق هذه الجائزة يأتي انطلاقاً من الإيمان الثابت بأن التميز والابتكار في خدمة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتسهيل حياتهم وأعمالهم، هو أولويةٌ لا غنى عنها في مجتمع الأعمال، والتزاماً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على المتعاملين وإسعادهم.

تجربة ثرية

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس اللجنة المشرفة على الجائزة، خلال كلمته في الحفل، الى إن الغرفة استشرفت المستقبل من خلال هذه الجائزة، ودرست أنماط ونماذج ومتغيرات العمل المؤسسي المميز، حيث وفرت الجائزة أرضية مثالية لتميز الشركات التي تساهم في مسيرة التنمية المستدامة، حيث واكبت الجائزة المتغيرات العالمية، واعتمدت أفضل الممارسات في العمل المؤسسي، ووفرت تجربة ثرية للشركات لتحسين أدائها وتطويره.

ولفت بوعميم إلى أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد شكلت انطلاقة مبتكرة لتوطيد أسس الابتكار في الممارسات المؤسسية، لأن الابتكار هو ركيزة المستقبل المستدام في عالم الأعمال، حيث يأتي تكريم الفائزين على هامش فعاليات شهر الإمارات للابتكار ليعكس توجه والتزام القطاع الخاص بالابتكار عنواناً لمستقبلهم الواعد.

وأضاف بوعميم قائلاً: «تستوحي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين ركائز بيئة الأعمال في الدولة التي تقوم أولاً على إسعاد المتعاملين وإثراء تجربتهم في الحصول على الخدمات والاستفادة منها، معتبراً أن دبي كانت ومازالت سباقة في العمل على إسعاد المتعاملين، والغرفة ستعمل على تحفيز هذه الثقافة في شركات القطاع الخاص عبر تكريم إسهاماتها ومبادراتها التي تستهدف المتعاملين وتجربتهم في ممارسة الأعمال».

وتحدث المؤلف العالمي المعروف «تومي سبولدينغ»، المتخصص والخبير في مجالات القيادة والتنمية المؤسسية، حيث استعرض أمام الحضور بعضاً من خبراته الواسعة والمتنوعة في مجال القيادة المؤسسية، مركزاً على القيادة الأخلاقية في العمل المؤسسي.

ويبرز «سبولدينغ» كمؤلف للعديد من الإصدارات القيمة ومنها كتاب «It's Not Just Who You Know» الذي احتل المرتبة الثانية على لائحة أكثر الكتب مبيعاً وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». أما آخر إصداراته وهو كتاب «Heart-Led Leader»، احتل المرتبة الأولى على قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، واختير ضمن أفضل 100 كتاب خاص بالأعمال للعام 2015 وفق موقع «INC.com»

هيئة التحكيم

وترأس هيئة التحكيم الخاصة بجائزتي محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وابتكار الأعمال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وضمت في عضويتها كلا من محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ورئيس اللجنة المشرفة على الجائزة، والدكتور آنغ هاك سينغ، رئيس لجنة الإدارة في جائزة سنغافورة للجودة، والدكتور بلعيد رتاب، كبير الاقتصاديين ورئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي وقائد اللجنة المشرفة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال.

وتعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية، والترويج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق.

