شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج ترسو على شواطئ «إكسبو دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحمل تصميم جناح النرويج في «إكسبو 2020 دبي» ملامح استدامة المحيطات حيث تتبنّى النرويج التزاماً راسخاً بالحفاظ على المحيطات، وتقوم بدورفي الجهود العالمية لتعزيز سلامة المحيطات والحفاظ عليها، وتهدف جميع الفعاليات التي تنظمها خلال إكسبو 2020 إلى تقديم لمحة موجزة عما يمكن للنرويج القيام به للحفاظ على المحيطات واستغلال ثرواتها الطبيعية .
وتسعى النرويج من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي إلى استعراض الجهود التي تبذلها ، والخطط التي تعمل على وضعها، وطموحاتها المستقبلية.
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