شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الشعار والعلامة الرمزية للجناح الياباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، رسمياً، عن اعتماد الشعار والعلامة الرمزية للجناح الياباني المُشارك في معرض «إكسبو دبي 2020»؛ حيث تم اختياره من أصل 100 تصميم أنتجها مصممو جرافيك من اليابان بدعوة من الحكومة اليابانية.
ويرمز الشعار الذي صممه مدير فني في إحدى الشركات الإعلانية يُدعى «يوتاكا ماسودا»، إلى احتضان اليابان للوحدة التي أوجدها تعاون الشعب نحو مستقبل مشترك؛ حيث تمثل أربع مثلثات ذات أحجام وأشكال مختلفة في زوايا المربع، الناس وهم يفتحون أذرعهم، ويتعاونون مع بعضهم؛ لتشكيل شكل بيضاوي فيما تأمل اليابان في أن يصبح هذا الرمز التآزري علامة على التعاون؛ حيث يجتمع الناس من أجل هدف مشترك ومستقبل مشترك.(وام)
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد الشعار والعلامة الرمزية للجناح الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.