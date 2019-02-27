متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، رسمياً، عن اعتماد الشعار والعلامة الرمزية للجناح الياباني المُشارك في معرض «إكسبو دبي 2020»؛ حيث تم اختياره من أصل 100 تصميم أنتجها مصممو جرافيك من اليابان بدعوة من الحكومة اليابانية.

ويرمز الشعار الذي صممه مدير فني في إحدى الشركات الإعلانية يُدعى «يوتاكا ماسودا»، إلى احتضان اليابان للوحدة التي أوجدها تعاون الشعب نحو مستقبل مشترك؛ حيث تمثل أربع مثلثات ذات أحجام وأشكال مختلفة في زوايا المربع، الناس وهم يفتحون أذرعهم، ويتعاونون مع بعضهم؛ لتشكيل شكل بيضاوي فيما تأمل اليابان في أن يصبح هذا الرمز التآزري علامة على التعاون؛ حيث يجتمع الناس من أجل هدف مشترك ومستقبل مشترك.(وام)