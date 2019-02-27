شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتأرجح بين تطمينات باول ومؤشرات الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضغطت بيانات ضعيفة، وتصريحات متضاربة، على مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، وفي ظل ذلك، اكتست كافة المؤشرات الآسيوية الرئيسية باللون الأحمر، فيما تذبذبت المؤشرات الأوروبية والأمريكية؛ لتعوض خسائرها في مستهل التداولات بمكاسب «مجهرية» طفيفة.

تذبذبت الأسهم الأمريكية في تداولات، أمس الثلاثاء؛ حيث بدأت التعاملات على انخفاض شديد، متأثرة ببيانات اقتصادية ضعيفة، وحالة عدم اليقين بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين؛ بعد تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، قبل أن تعود المؤشرات لتقلص خسائرها بمكاسب طفيفة ومتباينة، بدعم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال كلمته في مجلس الشيوخ عن السياسات المالية للبنك المركزي؛ حيث قال: إن الاقتصاد يقوم بإرسال إشارات متضاربة، وهو الأمر الذي يبرر «نهج الصبر» بشأن تعديل معدلات الفائدة في المستقبل.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي في بداية التعاملات 120 نقطة أو 0.45%، قبل أن يرتد مقلصاً خسائره إلى 35 نقطة فقط، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 0.13%، قبل أن يرتد بمكاسب «مجهرية» لم تتجاوز 0.05%، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.25%، قبل أن يرتد بمكاسب لم تتجاوز 0.06%.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أنه من المحتمل إبرام اتفاق تجاري مع الصين في وقت قريب، وكذلك من الممكن عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، الأمر الذي تسبب في إرباك الأسواق، وإثارة المخاوف بشأن تطورات المحادثات التجارية بين الجانبين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، أمس الثلاثاء، تراجع عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بنسبة 11.2%، لتسجل وتيرة سنوية عند 1.07 مليون عملية في ديسمبر/‏كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/‏أيلول 2016، مقابل مستوى 1.21 مليون عملية في نوفمبر/‏تشرين الثاني بعد التعديل، وكانت تقديرات لمحللين أشارت إلى أن عمليات بدء بناء المنازل ستُسجل زيادة عند مستوى 1.25 مليون عملية خلال ديسمبر الماضي، كما أظهرت بيانات مؤشر «ستاندرد آند بورز - كايس شيللر»، أمس الثلاثاء، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت بنسبة 4.2% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة صعود منذ نوفمبر 2014، مقابل 4.6% في الشهر السابق له.

وقاد قطاع الصناعة خسائر «وول ستريت»، فيما كان سهما: «هوم ديبوت» و«كاتربيللر» أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي داو جونز، وتراجع سهم «هوم ديبوت» بأكثر من 3%؛ بعد نتائج الأعمال، التي جاءت دون التوقعات، كما هبط سهم «كاتربيللر» بأكثر من 4% ليتراجع إلى مستوى 135.72 دولار؛ بعد أن كشف بنك «يو.بي.إس» الاستثماري عن نظرة متشائمة بشأن أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، وتأتي الخسائر في سعر السهم؛ بعد أن تحول بنك «يو.بي.إس» إلى التشاؤم بدلاً من التفاؤل بشأن سوق الإنشاء ومعدات التعدين، مستشهداً بأن المخاوف حول ضغوط الاقتصاد الكلي، وتراجع تقديرات الأرباح لم يتم تسعيرها بعد، كما قلص السعر المستهدف لسهم «كاتربيللر» إلى 125 دولاراً، وهو أقل بنحو 12%، مقارنة مع إغلاق الاثنين عند 141.41 دولار، ومقابل المستهدف السابق والبالغ 154 دولاراً.

وقال جيرمي باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، إن اقتصاد بلاده ما زال قوياً، مشيراً إلى أنه إلى جانب مسؤولي البنك يراقبون الوضع عن كثب، وهم على استعداد لتكييف السياسات المالية، وتعديل خطة خفض الميزان الختامي إذا اقتضت الضرورة.

وأكد أن بنك الاحتياط يراقب «عن كثب» مسألة بريكست والمفاوضات التجارية، منتقداً «مشكلات غير محلولة» و«الغموض الكبير» بشأن الملفين، موضحاً أن الأسواق المالية أصبحت أكثر تقلباً في نهاية العام الماضي، والظروف المالية أقل دعماً للنمو مما كانت عليه في السابق.

من جهة أخرى، حذر باول من أن التضخم في الولايات المتحدة سيتدنى لفترة إلى ما دون نسبة 2% التي حددها البنك المركزي الأمريكي كهدف له، ما يعزز موقف باول الداعي إلى «التريث» بشأن رفع معدلات الفائدة.

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وفي القارة العجوز، تذبذبت أيضاً الأسهم الأوروبية، أمس، مع انحسار التفاؤل بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث عوضت المؤشرات خسائرها في مستهل التداولات بمكاسب طفيفة، بدعم من نتائج قوية لشركات وإشارات إيجابية من بريطانيا بشأن «بريكست» وتصريحات باول المطمئنة.

وفي بداية التعاملات، انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.27%؛ نتيجة صعود الجنيه الإسترليني، في حين ارتد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بمكاسب طفيفة؛ بعد أن كانت خسائره تحوم حول 0.2%، كما ارتد أيضاً مؤشر «داكس» الألماني للمنطقة الخضراء بمكاسب 0.31%، ومؤشر «كاك الفرنسي» بمكاسب 0.06% ليعوضا خسائرهما طوال جلسة التداول.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً 0.37%، أمس؛ بعدما سجل أعلى مستويات منذ منتصف ديسمبر/‏كانون الأول في وقت سابق من الجلسة قبل أن تدفعه للهبوط خسائر الأسهم الآسيوية، وضغوط بيع ما قبل نهاية السنة المالية في آخر مارس/‏آذار، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.23%، كما انخفض مؤشر شنجهاي الصيني 0.67%، ونزل مؤشر هونج كونج 0.65%.

وفي محاولة لتقليص خسائر مؤشر شنجهاي، أعلن البنك المركزي في الصين عن عزمه بإصدار دليل حول سياسة الائتمان الاقتصادي في العام الجاري، وتشجيع الأسواق المالية على الابتكار؛ لدعم الاقتصاد، وقال بنك الشعب الصيني في بيان، أمس،: إن دور سوق السندات في تجديد رأس مال البنوك سيتعزز في حين سيتم تشجيع تمويل السندات من قبل الشركات الخاصة والصغيرة. (وكالات)

بافيت ينفي اعتزامه بيع أو شراء أسهم «كرافت»

أكد الملياردير الأمريكي «وارين بافيت» أنه لا يعتزم بيع حصته في شركة المنتجات الغذائية الأمريكية «كرافت هاينز» بعد تراجع قيمتها السوقية بمقدار 15.4 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مضيفاً أنه لا يعتزم أيضاً شراء المزيد من أسهم الشركة، كما قال إنه سيشتري المزيد من أسهم شركة أبل فقط إذا كانت «أرخص».

وأضاف في مقابلة مع «بيكي كويك» من قناة سي.ان.بي.سي أول أمس الاثنين: «إذا كانت أرخص، سنقوم بشرائها، ولكن لا نشتريها بهذا السعر»، وأوضح أيضاً أنه على الرغم من أن شركة «بيركشاير هاثاواي» قلصت حصة أبل من الاستثمارات في الربع الرابع، إلا أنه شخصياً لم يبع أي سهم، بدلاً من ذلك.

وتمتلك شركة بيركشاير هاثواي حصة 5.4 ٪ في شركة أبل، وتبلغ قيمتها حوالي 44.7 مليار دولار، ويتم تداول سهم أبل حالياً عند سعر 175.34 دولار للسهم، بانخفاض عن 207.05 دولار الذي سجله في أغسطس عندما تمكنت أبل من أن تصبح أول شركة أمريكية تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار في الأسواق العامة. وحول أسهم «كرافت هاينز» قال بافيت: ليست لدي أي نية للبيع. وأيضاً ليست لدي أي نية للشراء». وأضاف:»دفعنا أكثر مما يجب لشراء كرافت، وشطبنا 15 مليار دولار من قيمتها.. الشركة لا تكسب الكثير لمجرد أنك دفعت فيها الكثير، «كرافت هاينز»، تعتبر «شركة رائعة» لكن هناك أماكن أفضل يمكن استثمار أموال فيها بدلاً من شراء المزيد من أسهم الشركة يذكر أن «بيركشاير» هي أكبر مساهم في «كرافت هاينز» بحصة قدرها 27% بحسب بيانات بلومبرج، وقال «بافيت» إن القدرة على الحصول على عائد إضافي في سعر العلامات التجارية الشهيرة في السلع الاستهلاكية تغيرت لآن سلاسل متاجر التجزئة مثل «كوستكو» و«أول سيل كورب» تقدم السلع التي تحمل علاماتها التجارية بدلاً من العلامات الشهيرة مثل «كرافت» و«هاينز». (وكالات)