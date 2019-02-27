«اتصالات» تتسلّم جائزة أقوى علامة تجارية إقليمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة: ”الخليج 365”

نالت «اتصالات» أمس، جائزة «أقوى علامة تجارية بقطاع الاتصالات» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، من قبل وكالة «براند فايننس» العالمية، وذلك بعد وصول قيمة علامتها التجارية إلى 8.3 مليار دولار، لتصبح بذلك الأعلى قيمة بين نظيراتها في المنطقة، فضلاً عن اعتبارها المشغل الوحيد لخدمات الاتصالات في المنطقة، الذي تتجاوز قيمة محفظة علامته التجارية حاجز ال 10 مليارات دولار.

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كما حازت اتصالات على تصنيف العلامة التجارية AAA، علاوةً على أنها المزوّد الوحيد لخدمات الاتصالات في المنطقة بين أكثر من 20 علامة تجارية قيمة في العالم، وتضم «اتصالات» تحت مظلتها عدداً من العلامات التجارية، مثل (اتصالات مصر، اتصالات أفغانستان، موبايلي في المملكة العربية السعودية، اتصالات المغرب، يوفون«Ufone» وPTCL في باكستان).

وتسلّم صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، الجائزة من ديفيد هاي الرئيس التنفيذي لوكالة «براند فايننس» المتخصصة في شؤون تقييم الأعمال والعلامات التجارية، وذلك خلال فعاليات «المؤتمر العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة»، الذي يعتبر التجمّع الأكبر من نوعه لمشغلي الاتصالات على مستوى العالم، ويعقد بالفترة ما بين 25 إلى 28 فبراير/‏ شباط 2018.

وقال صالح عبدالله العبدولي: «فخورون بهذا الإنجاز المميز، باعتبار العلامة التجارية لمجموعة اتصالات الأعلى قيمة لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكأول علامة تجارية تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز ال 10 مليارات دولار، مضيفاً أن هذا التفوق يأتي نتاجاً للجهود المتواصلة في تمكين المنظومة الرقمية، فضلاً عن مبادرات نشر العلامة التجارية على مستوى العالم».