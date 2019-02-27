«إحصاء الشارقة» تتلقى 1230 استمارة عقود مؤقتة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة 1230 استمارة عقود مؤقتة وتدريب ميداني من الباحثين عن عمل، خلال مشاركتها في الدورة 21 من المعرض الوطني للتوظيف الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة. واستعرضت الدائرة خلال المعرض طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها، مشيرة إلى أنها حرصت من خلال هذه المشاركة على تغذية قاعدة البيانات الخاصة بالمشاريع الإحصائية وغيرها من المبادرات التي تعمل على تنفيذها.

وأكدت أنها تسعى لتعزيز عملية التوطين في الدائرة حتى في الوظائف المؤقتة التي تطرحها، مضيفة أنها جمعت خلال المعرض بيانات المتقدمين للوظائف عن طريق استمارات تشمل العقود المؤقتة التي تتراوح مدتها بين شهر وثلاثة شهور إضافة إلى تمكين الخريجين الجدد من التدريب في إدارات الدائرة بهدف تنمية مهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.