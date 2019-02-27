التوازن بين العمل والمنزل يعزز الإنتاجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت نتائج دراسة استقصائية أجرتها شركة «مونستر الخليج»، أنّ 90% من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤمنون بأنّ التوازن السليم بين العمل والمنزل يعد عاملاً أساسياً في تعزيز إنتاجيتهم خلال العمل، في حين حدّد أكثر من نصف الذين شملتهم الدراسة «مرونة ساعات العمل» كعنصر حاسم؛ لتحقيق التوازن بين العمل من جهة، والنشاطات الاجتماعية والاهتمامات الشخصية من جهة أخرى.

وإذ تسعى دولة الإمارات لتعزيز موقعها كمركز دولي للأعمال، ووجهة للسعادة والطاقة الإيجابية، فإنّ قضاء وقت صحي في مكان العمل تبقى له الأولوية، سواء إن كان ذلك بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص. وقد أرست حكومة دبي مثالاً يحتذى؛ عندما أعلنت عن قانون جديد للموارد البشرية في العام الماضي؛ يمنح مزايا إضافية لموظفي الحكومة بما فيها: زيادة أيام الإجازة، ومرونة ساعات العمل، وفرص الترقية.

وثمة مبادرات مماثلة يقوم القطاع الخاص بتطبيقها حالياً في وقت أشار فيه نصف الذين شاركوا في الاستقصاء تقريباً إلى أنّ شركاتهم تعتمد سياسة للتوازن بين العمل والمنزل، بينما قال 30% من المشاركين، إنّه لا وجود لتلك السياسة في شركاتهم.

يذكر أنّ 42% من المشاركين في الاستقصاء ذكروا أنّ مغادرة المكتب عند انتهاء الدوام يعد عاملاً مهماً لتحقيق توازن صحي بين العمل والمنزل، بينما قال 40% من المشاركين، إنّ عدم الاضطرار للعمل خلال العطلات عامل يحظى بأهمية عالية كذلك.