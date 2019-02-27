شراكة بين «دبي للمهرجانات» و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسستا «دبي للمهرجانات والتجزئة»، و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، عن توقيعهما لشراكة استراتيجية تهدف لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في مهرجانات وفعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2019، تلك المبادرة التي تم وضع التصوّر لها من قبل «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» و«اقتصادية دبي» إلى جانب 18 شريكاً من قطاع التجزئة لتعزيز مكانة دبي كوجهة للتسوق والبيع بالتجزئة.

و تمت مراجعة أسعار المشاركة في «التقويم» بما يمكّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة فيه.إضافة إلى تعزيز تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة في عامه الثالث ليتضمن الكثير من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة، وأيضاً المزيد من التجارب، حيث يتضمن 18 فعالية خاصة بالتجزئة ستقام على مدار 247 يوماً .وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نسعى باستمرار للبحث عن طرق تمكّننا من دعم وتنشيط قطاع التجزئة».

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تسعى المؤسسة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التواجد في شتى الفعاليات التي تعزز من مكانتها في السوق المحلي والعالمي كذلك. ».