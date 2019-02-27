«أرامكو» تزوّ د مصر ب 500 ألف برميل نفط شهرياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الثلاثاء إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة بدءاً من يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي.

كانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة بدأت توريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني وديسمبر/‏‏ كانون الأول من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.

وقال الوزير لرويترز «الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهرياً من النفط الخام في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتي يونيو (حزيران) المقبل»، و كانت السعودية قد اتفقت في إبريل/‏‏ نيسان 2016 على تزويد مصر ب 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لخمس سنوات. (رويترز)