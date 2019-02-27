«الإمارات» تطور تقنية للشحن خلال الطقس السيئ

طور فريق العمليات الجوية في «طيران الإمارات» تقنية ملاحية جديدة، تتيح نقل شحنات إضافية إلى مطار كابول الدولي. وسوف تستبدل التقنية المبتكرة بتلك القديمة التي كانت تتطلب تفريغ الشحنات في دبي عندما تسود كابول أحوال جوية سيئة، مثل السحب المنخفضة أو ضعف مدى الرؤية.

تخدم طيران الإمارات مطار كابول الدولي برحلة يومياً بطائرات البوينج 777-300ER، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من التنفيذ، أتاح الحل الجديد للناقلة توصيل 250 طناً إضافياً من الشحنات خلال ظروف الطقس السيئة.

ويقع مطار كابول الدولي في وادٍ واسع على ارتفاع 5800 قدم، وتحيط به جبال يزيد ارتفاعها على 11 ألف قدم. وهناك معوقات تحيط بالمطار؛ نظراً لموقعه وصعوبة مراقبة الحركة الجوية ومتطلبات السلامة الأخرى.

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وسعياً إلى الاستفادة القصوى من عمليات تحميل الشحنات دون التهاون في السلامة، قام فريق دعم العمليات الجوية في «طيران الإمارات» بتطوير إجراء جديد للملاحة، مستفيداً من القدرات المتفوقة لطائرة البوينج 777. وتعاون فريق العمل مع «وكالة DFS لخدمات الطيران» المتخصصة في تصميم الرحلات، للحصول على اعتماد قانوني لتحليل التضاريس المحيطة بالمطار، وتطوير مقاربة جديدة قابلة للتنفيذ دون تأخير للتنسيق مع فريق مراقبة الحركة الجوية المحلي.

وإضافة إلى التقنية الحديثة التي تستخدم على رحلات كابول، اعتمدت طيران الإمارات تقنية متقدمة لوضع إرشادات مفصلة للطيارين في المدرج رقم 11 بالمطار؛ لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة. كما استخدم فريق دعم العمليات الجوية تكنولوجيا مشابهة لتعزيز الكفاءة التشغيلية في مطارات أخرى، مثل سيشيل وأديس أبابا وإلدوريت والبصرة.

واستثمرت طيران الإمارات في تعزيز قدراتها التكنولوجية، بما في ذلك توفير تقنيات ومعدات لتدريب الطيارين، تتيح الاستفادة من الأنظمة الجوية والأرضية الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار السلامة كأولوية. ويُسهم ذلك في مزيد من تحسين كفاءة العمليات، وخفض التكاليف والأثر البيئي، وزيادة معدل رضا العملاء.