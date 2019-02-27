شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الفجيرة» تدعو لتشديد الرقابة على قطع غيار السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة
أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تشديد الرقابة على مراكز بيع قطع غيار السيارات، للحد من انتشار قطع الغيار المقلدة، واقترح على وزارة الاقتصاد تخصيص شاشات في المراكز التجارية الكبرى ووكالات السيارات ومراكز الخدمات لتعريف المستهلكين بقطع الغيار الأصلية والمقلدة.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس في مسرح الغرفة، كرّست لموضوع قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة .
كانت هذه تفاصيل خبر «غرفة الفجيرة» تدعو لتشديد الرقابة على قطع غيار السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.