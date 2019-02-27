«غرفة الفجيرة» تدعو لتشديد الرقابة على قطع غيار السيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تشديد الرقابة على مراكز بيع قطع غيار السيارات، للحد من انتشار قطع الغيار المقلدة، واقترح على وزارة الاقتصاد تخصيص شاشات في المراكز التجارية الكبرى ووكالات السيارات ومراكز الخدمات لتعريف المستهلكين بقطع الغيار الأصلية والمقلدة.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس في مسرح الغرفة، كرّست لموضوع قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة .