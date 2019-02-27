«صندوق خليفة» ينظم ملتقى «تواصل» في الشارقة

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ملتقى تواصل بدورته الأولى لهذا العام في الشارقة، بحضور رواد الأعمال المدعومين من الصندوق، وعدد من الجهات الحكومية الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الصندوق. وقام المشاركون خلال الملتقى الذي أقيم مؤخراً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعرض أفكارهم ومشاركة خبراتهم عبر مجموعة من العروض التقديمية والأبحاث التي تناولت أسرار النجاح الخاصة بكل مشروع، ونصائح مهمة من قبل الشركاء المحليين وأصحاب الخبرات في الأسواق المحلية في دولة الإمارات.

ويشكل الملتقى مبادرة دورية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين رواد الأعمال، وأعضاء الصندوق والجهات الداعمة والشركاء المحليين والاستراتيجيين للصندوق. ويهدف ملتقى تواصل الشارقة إلى تفعيل روح الحوار والتواصل الدائم بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الصندوق والمتواجدة في مدينة الشارقة، حيث يشكل منصة تفاعلية مثالية،يتم من خلالها تبادل الأفكار والخبرات، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لطرح مشاريعهم والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم أمام نخبة من الجهات الداعمة وعدد من أصحاب المشاريع وأعضاء الصندوق.

وقالت موزة عبيد الناصري، مدير تنفيذي إدارة تطوير الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «منذ إطلاقه، يلعب ملتقى تواصل دوراً رئيسياً في دعم ثقافة الريادة وتعزيز طموحات وأفكار رواد الأعمال الإماراتيين وحثهم على الإبداع وابتكار الحلول لمختلف المعوقات والأزمات التي قد تواجههم، كما كان للملتقى دور بارز في تطوير مهاراتهم بإدارة الأزمات واجتياز المصاعب التي تعترض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولقد أصبح الملتقى الفعالية الأكبر التي تجمع رواد الأعمال المدعومين من الصندوق بنخبة من الجهات المحلية التي تقدّم بدورها الدعم المطلوب لهم، عبر العروض التقديمية التوعوية، والاستشارات المجانية ونماذج العمل المساعدة».

وأكدت الناصري على عزيمة الصندوق في مواصلة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع الكفاءة الإدارية لدى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع القائمة، مشددة على متابعة الصندوق لمسيرته الريادية في مختلف أرجاء دولة الإمارات، حيث نجح بدعم ما يقارب ال 55 مشروعاً في إمارة الشارقة، بقيمة 27 مليون درهم، ما يؤكد حرصه على دعم ريادة الأعمال في الدولة، وتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجهات الداعمة التي من شأنها تعزيز مكانتهم ودعم طموحاتهم.

وشهد الملتقى عدداً من الكلمات والعروض التقديمية للجهات الداعمة، حيث قامت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، «شراع» بإلقاء كلمة تناولت فيها أهمية التعاون مع صندوق خليفة في مختلف الأنشطة والمجالات، بما يدعم ريادة الأعمال ويعزز ثقافة الابتكار في أوساط المواطنين.