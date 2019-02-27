فنادق الإمارات الأعلى تقييماً في «فوربس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت مجلة فوربس الأمريكية تصنيفها السنوي الخاص بالفنادق الأكثر تقييما لعام 2019، والذي ضم 22 فندقاً ومنتجعاً من دبي من فئتي ال 4 و5 نجوم، و11 فندقاً ومنتجعاً بأبوظبي، وهي بين الدول الأعلى من حيث عدد الفنادق المصنفة حول العالم.

وضمت القائمة فندق برج العرب وقصر الإمارات، وفندق أرماني دبي، وفيرمونت باب البحر، وريتز كارلتون بكل من دبي وأبوظبي وغيرها من المنتجعات.