شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف والصينى: 395 مليون جنيه إيرادات متوقعة العام المالى المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى "شينى" ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام انه سيتم ضخ نحو 15 مليون جنيه استثمارات جديدة لتوسعة مصنع البورسالين .
حيث من المتوقع الإنتاج فى الربع الأخير من العام المالى 2018-2019، وتستهدف الشركة تحقيق 395 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى المقبل ،بجانب تحقيق 8.4 مليون جنيه أرباحا.
وتوقعت الشركة فى بيان لها 123 ألف طن 372,4 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.
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