شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاضاً غير متوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بحوالي 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من فبراير/شباط، في حين أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بحوالي 3.5 مليون برميل.
وكشفت البيانات أيضاً عن انخفاض مخزونات البنزين بحوالي 3.8 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات المقطرات بحوالي 400 ألف برميل في الأسبوع الماضي.
وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الحكومية الرسمية للمخزونات الأمريكية غداً في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.
ومن الجدير بالذكر أن خام "ويست تكساس" الأمريكي أغلق جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنحو سنتين إلى 55.50 دولار للبرميل، بينما ارتفع "برنت" بنسسبة 0.7% وأغلق عند 65.21 دولار للبرميل.
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