شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يُنهي الجلسة على تراجع طفيف متأثراً بشهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في ختام جلسة اليوم حيث وقعت تحت وطأة الضغوط بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته أمام الكونغرس.



ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري شامل من عدمه.



وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ بالكونغرس، أكد "باول" على أن الاقتصاد الأمريكي في حالة صحية، ولكن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين وضعف معدل التضخم والتقلبات في الأسواق المالية ربما تؤدي إلى تباطؤ النمو خلال العام الجاري.



وأضاف "باول" أن هذه العوامل هي ما دفعت البنك المركزي لتبني سياسة الصبر والتأني في رفع معدل الفائدة خلال الفترة المقبلة.

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وفي أسواق النفط، ارتفع خام "ويست تكساس" بمقدر سنتين فقط وأغلق عند 55.50 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 56.08 دولار وأقل سعر عند 55.02 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.7% مغلقاً الجلسة عند 65.21 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 64.3 دولار.



وفي نهاية التعاملات في "وول ستريت"، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.ز1% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 26058 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 26155 نقطة وأدنى مستوى عند 25966 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 7549 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7573 نقطة وأدنى مستوى عند 7524 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز 500"، فقد أغلق على تراجع طفيف بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2794 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2803 نقاط وأقل مستوى عند 2789 نقطة.