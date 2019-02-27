شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض..وسوق العملات الرقمية تفقد ملياري دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم مما أفقد السوق ملياري دولار بعد محاولات التعافي في وقت سابق اليوم، وذلك بالتزامن مع هدوء "وول ستريت".



وعزف المستثمرون نوعاً ما عن سوق الأسهم الأمريكية وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم خلال 2019.

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أما سوق العملات الرقمية، فقد فشل في التعافي وبعد أن سجل 132.7 مليار دولار أمس، فقد اليوم أكثر من ملياري دولار ليصل إلى 130.3 مليار دولار.



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 21:38 جرينتش بنسبة 3.2% إلى 0.31 دولار، وسجل أعلى سعر عند 0.34 دولار وأدنى سعر عند 0.31 دولار.



وعلاوة على ذلك، تراجعت "بتكوين" بنسبة 0.2% إلى 3819 دولاراً، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 3854.7 دولار وأدنى سعر عند 3782.1 دولار، وبلغت قيمتها السوقية نحو 67.1 مليار دولار.