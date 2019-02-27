ناسداك دبي تطلق تداول العقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ دبي

أطلقت ناسداك دبي أمس تداول العقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية لفوتسي راسل، والذي يتتبع 46 شركة مدرجة في السوق السعودية.

وجرى اعتماد الريال السعودي كعملة التداول للعقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية، وتبلغ المدة الزمنية للعقود ربعين متتاليين من العام، كما يبلغ حجم العقد الواحد خمسة أضعاف قيمة المؤشر.

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وصممت العقود المستقبلية لتكون أدوات استثمارية على المستويين الدولي والإقليمي، بما في ذلك الصناديق التي تستخدم المؤشر كمؤشر معياري للاستثمار في الأسهم السعودية.

وكانت ناسداك دبي قد أصدرت عقودا مستقبلية للأسهم المفردة في 12 شركة سعودية الشهر الماضي.

ويمكن للمستثمرين استخدام العقود المستقبلية للحصول على الرافعة المالية التي تعزز العائد المالي من عمليات تداولهم فضلا عن حماية مراكزهم الاستثمارية وتحقيق الأرباح بناء على أداء الأسهم الأساسية.