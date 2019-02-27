وزير الإسكان يوجه مقاولي مشروع نجران بتسليم الفلل خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم وزير الإسكان ماجد الحقيل عددا من الأراضي المجانية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عدد من المخططات التابعة لوزارة الإسكان في منطقة نجران، وذلك خلال جولة على مشاريع الوزارة في المنطقة، شملت مشروع إسكان نجران ومخطط المشعلية.

والتقى وزير الإسكان أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول وقدم لهما شرحا عن خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات المنطقة، وتم خلاله تسليم وحدات سكنية لعدد من المستفيدين.

كما التقى الحقيل عددا من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان واستمع لملاحظاتهم وآرائهم حول المشاريع السكنية وجهود الوزارة التي تقدمها لخدمة المستفيدين في المنطقة.

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ووجه المقاولين المسؤولين عن تنفيذ مشروع الفلل السكنية في نجران، بمرحلتيه الأولى والثانية، بضرورة الإسراع في التنفيذ لتسليم المواطنين فللهم في مدة أقصاها 3 أشهر من الآن، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع، وتسليمه للمستفيدين، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإكمال مهامها، والتي تشمل إيصال التيار الكهربائي، وتطوير البنية التحتية في المشروع كاملة.

وأشار خلال لقائه بعدد من أهالي المنطقة ومستفيدي برنامج «سكني»، إلى أن المشاريع السكنية في المنطقة تشهد اهتماما ومتابعة مباشرة من قبله شخصيا، حيث تم تخصيص 13 مخططا للأراضي المجانية التي سيتم تسليمها للمواطنين، بما يوفر أكثر من 28.8 ألف قطعة أرض، منها 10.5 آلاف قطعة تحت التنفيذ، وقرابة 18300 قطعة للطرح والتصميم، بمساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، في نجران، وحبونا، وشرورة، وبدر الجنوب، ويدمة.

وأكد الحقيل أن الوزارة تراعي رغبات جميع المواطنين الراغبين في التملك، حيث بدأت فعليا في عقود الطرح والترسية لتطوير المخططات السكنية، كما تم تقديم أكثر من 9123 قرضا عقاريا مدعوم الأرباح لمن تقل دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال، داعيا المواطنين إلى التواصل مع الوزارة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم لهم، من خلال قنوات التواصل أو زيارة فروع الوزارة، إضافة إلى تخصيص مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.

وتشهد منطقة نجران طرح وتنفيذ نحو 14 مشروعا سكنيا مختلفا لتلبية احتياج المواطنين، منها مشروع إسكان نجران، الذي يوفر 1061 وحدة سكنية جاهزة على مساحة إجمالية تتجاوز 1,260,000 متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز في هذا المشروع أكثر من 87 %، ويتميز بكونه مجمعا سكنيا متكامل الخدمات والمرافق، ويقدم وحدات سكنية من نوع فلل جاهزة على مساحة 500 متر مربع، بأسعار تبدأ من 391 ألفا للوحدة، وقسط شهري 1300 ريال.