شكرا لقرائتكم خبر عن "فيات كرايسلر" تعلن خطة لاستثمار 4.5 مليار دولار وتوفير آلاف الوظائف في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيات كرايسلر" الثلاثاء أنها ستستثمر 4.5 مليار دولار في خمسة مصانع بالولايات المتحدة بهدف إنتاج موديلات جديدة من سيارات تحمل اسم علامتها التجارية "جيب" فضلا عن التوسع في إنتاج شاحنات متوسطة للتنافس مع "جنرال موتورز" و"فورد موتور".



وأضافت الشركة أنها ستخفض ثلث قوتها العاملة (1371 عامل) في مصنع بولاية "إلينوي" حيث يتم تجميع سيارات "جيب شيروكي"، ولكنها ستدعم وتيرة التوظيف في أماكن أخرى في البلاد.

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وكشفت "فيات كرايسلر" عن عزمها توظيف 6500 وظيفة في مدينة "متشيجان"، وذلك على الرغم من خطة أعلنتها منافستها "جنرال موتورز" في نوفمبر/تشرين الثاني بخفض قوتها العاملة في أمريكا الشمالية بنسبة 15%.



تأتي الخطة ضمن أهداف حددها المدير التنفيذي لـ"فيات كرايسلر" الراحل "سيرجيو مارشيوني"، وأعلن خلفه "مايك مانلي" الالتزام بتنفيذها.



وتنوي الشركة أيضاً بناء مصنع جديد في مدينة "ديترويت" باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار على ان تبدأ الإنشاءات خلال الربع السنوي الثالث من العام الجارين وسوف يشهد هذا المصنع إنتاج سيارات رياضية بنهاية عام 2020 ثم غنتاج نسخة أحدث من "شيروكي" في النصف الأول من عام 2021.