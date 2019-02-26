شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر شركة تجزئة على مستوى العالم تسعى لمنافسة "أمازون" على الإنترنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت أكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم "وول مارت" سعيها لعرض مساحات إعلانية عبر خدماتها الرقمية لشركات ومسوقين آخرين، وهو ما يعد منافسة مباشرة مع "أمازون دوت كوم".



وكانت "أمازون" قد أعلنت عزمها تويع التوجد في سوق الإعلانات الإلكترونية على الإنترنت، ولكن "وول مارت" تريد الابتعاد عن خطوات تقليدية في الحصول على إيرادات إعلانية من اطراف أخرى.



وعرضت "وول مارت" سابقاً مساحات إعلانية داخل متاجرها الممتدة في جميع الولايات الأمريكية – التي تصل إلى 4600 متجر – ومن بين الشركات التي تلقت عروضها "يونيلفر" و"هوليود ستوديوز".

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وتريد "وول مارت" وضع قدم في هذا السوق الواعد لجني المزيد من الإيرادات الضخمة من الإعلانات الإلكترونية، كما تخطط أيضاً لتوظيف فريق متخصص في الإعلانات الرقمية من أجل التوسع في هذا الأمر.



وهناك مخاوف جراء استغلال "وول مارت" قاعدة البيانات الضخمة لديها الخاصة بالمستهلكين الأمريكيين في استهدافهم بإعلانات رقمية من أطراف أخرى.



على سبيل المثال، سوف يضطر المستهلك الذي سيتشري دراجة من متجر تابع لـ"وول مارت" لرؤية إعلانات على "فيسبوك" أو "بينتريست" لتأخذه هذه الإعلانات مجدداً إلى "وول مارت" أو موقع تابع لها كـ"جيت دوت كوم".



وفي السنوات الأخيرى، ارتفعت مبيعات "وول مارت" بقوة في متاجر التجزئة التابعة لها وأيضاً على الإنترنت، ولكن الأرباح من المبيعات الإلكترونية شهدت تباطؤاً، وهو ما دفعها لدراسة كيفية إنعاش هذا المصدر المستقبلي.