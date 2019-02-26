شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انتعاش أسعار الذهب في ظل تراجع الدولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:12 صباحًا, 27 فبراير 2019 م المناطق - وكالات ارتفع سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم، في ظل التراجع الذي طرأ على الدولار الأمريكي .

وصعد سعر المعدن الأصفر النفيس بنسبة0.1% إلى 1328.11 دولار للاونصة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، لتصل إلى 1331.7 دولار.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 0.8% ليصل الى 1554.50 دولار للاونصة.

كما صعدت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية، إلى 15.90 دولار للاونصة.

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