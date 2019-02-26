ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحا عدد 6.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1414.64 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار. وجرت التداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 3.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.5 مليون دينار بحرينى. Advertisements وقاد الارتفاع، قطاع الصناعة بنسبة 15.71% مدفوعا بسهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 11.67% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.41%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.09%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%. كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 5%، زين البحرين بنسبة 1.11%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 2.08% مدفوعا بصعود سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 0.65%.

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