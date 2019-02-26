شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستهدف تصدير 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، إن السعودية تستهدف تصدير 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 2030، من موارد تقليدية وغير تقليدية.

وأبلغ أمين الناصر الصحفيين في لندن، أن خيارات تصدير الغاز في المستقبل ستشمل خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وأن أرامكو ستطور بمفردها أصول الغاز بالمملكة.