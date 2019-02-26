شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة في ختام جلسة الثلاثاء وتخلصت من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس.



وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ، قال "باول" إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حال جيد، ولكن هناك بعض الضغوط التي أجبرت البنك المركزي على تثبيت معدل الفائدة واتخاذ نهج الصبر خلال الفترة المقبلة.



وأشار "باول" إلى ضغوط من التقلبات في الأسواق المالية العالمية وتباطؤ اقتصادات الصين وعدد من الاقتصادات الأوروبية بالإضافة إلى استمرار بقاء التضخم قرب مستويات منخفضة.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد قرر نهاية يناير/كانون الثاني الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير وخفض توقعاته برفعها هذا العام إلى مرتين من ثلاث مرات في تقديرات سابقة.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنحو أربعة سنتات فقط وأغلقت عند 15.832 دولار للأوقية بعد خسائر اليوم بنحو 0.5%، وسجل الممعدن أعلى سعر عند 15.89 دولار وأدنى مستوى عند 15.74 دولار.



على النقيض، تراجعت أسعار الذهب بأقل من .1% وأغلقت عند 1328.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1332.4 دولار وأدنى سعر عند 1325.5 دولار.