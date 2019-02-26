شكرا لقرائتكم خبر عن دخول «ستاندرد تشارتردز» يؤكد قوة الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل
وتتسابق البنوك العالمية، لدخول السوق السعودية، بعدما فحصت جيدًا البيئة الاستثمارية والتشريعية، وقياس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص عند دخول أسواق جديدة، مما يضمن للبنك النمو في نشاطه والاستمرارية، ومن المؤكد أن قرار «الوزراء»، اليوم، بدخول بنك «ستاندرد تشارتردز»، سيعطي دفعة لدراسة هذه الطلبات.
وتكمن أهمية بنك «ستاندرد تشارتردز»، كوّنه من أعرق البنوك العالمية، ومقره الرئيس بريطانيا، ويهتم بتمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية.
ولعل دخول بنك «ستاندرد تشارتردز»، سيعزز مصادر وأدوات تمويل جديدة، للقطاع الخاص، خاصة أنه يتمتع بخبرات عميقة وقدرات فنية وتمويلية على تطوير رأس المال البشري في الأسواق.
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