شكرا لقرائتكم خبر عن دخول «ستاندرد تشارتردز» يؤكد قوة الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

يعد دخول بنك «ستاندرد تشارتردز» إلى السوق السعودية ، بعد موافقة مجلس الوزراء، اليوم، دليلاً على قوة اقتصاد المملكة، ونجاح خطتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولعل من أهم عوامل الجذب في المملكة، البيئة التشريعية، و«رؤية ٢٠٣٠» بمشاريعها وتنوعها، مما يشجع المؤسسات المالية العالمية التواجد على أرض المملكة.

وتتسابق البنوك العالمية، لدخول السوق السعودية، بعدما فحصت جيدًا البيئة الاستثمارية والتشريعية، وقياس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص عند دخول أسواق جديدة، مما يضمن للبنك النمو في نشاطه والاستمرارية، ومن المؤكد أن قرار «الوزراء»، اليوم، بدخول بنك «ستاندرد تشارتردز»، سيعطي دفعة لدراسة هذه الطلبات.

وتكمن أهمية بنك «ستاندرد تشارتردز»، كوّنه من أعرق البنوك العالمية، ومقره الرئيس بريطانيا، ويهتم بتمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية.

ولعل دخول بنك «ستاندرد تشارتردز»، سيعزز مصادر وأدوات تمويل جديدة، للقطاع الخاص، خاصة أنه يتمتع بخبرات عميقة وقدرات فنية وتمويلية على تطوير رأس المال البشري في الأسواق.