شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كوريا يعلن زيارته لمصر قريبا لتبادل التكنولوجيا والمعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الوفد المصرى الذى يضم محمد معيط وزير المالية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس بـ"لي نيك يون" رئيس وزراء كوريا الجنوبية، وعدد من أعضاء الحكومة الكورية، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى العاصمة الكورية "سول"، لبحث أفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر مؤخرا وما حققته من نجاحات.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة المصرية لديها العديد من الفرص الاستثمارية لكافة المستثمرين ومنها الشركات الكورية لتوسيع نشاطهم داخل السوق المصرى، والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة قناة السويس، مؤكدا أن هذه اللقاءات المستمرة بين الجانبين تستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المواتية للجانب الكورى.

وأضاف وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية والذى يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الحالى.

وأوضح الوزير أنه تم خفض معدلات الدين من الناتج المحلى الإجمالى لتسجل 98% فى يونيو 2018 بدلا من 108% فى يونيو 2017، وهو الأمر الذى انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.5% عن العام المالى 2017/2018 بالإضافة إلى إجراءات إصلاحية عديدة.

وأضاف وزير المالية، أن هذا النجاح عكسته تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى التى قامت برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، مؤكدا أن هذا التحسن فى نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مؤخرا رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 مما يعنى أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمات الدولية أكثر جاذبية للاستثمارات فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

ولفت الوزير إلى وجود إقبال هائل على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر مؤخرا بقيمة 4 مليار دولار وهو يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم ونتيجه هذه الثقة تم زيادة شرائهم للسندات طويلة الأجل مما يدل على ثقتهم فى الأسواق المالية والاقتصاد المصرى.

وفى هذا الإطار أكد "لي نيك يون" رئيس وزراء كوريا الجنوبية تقدير بلاده لعلاقاتها المتميزة مع مصر فى ظل الدور التى تقوم به فى منطقة الشرق الأوسط لترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات الكورية فى ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادى وإصلاحات اقتصادية وتشريعية لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم.

وقام رئيس وزراء كوريا الجنوبية بتهنئة الرئيس السيسي بتوليه منصب رئاسة الاتحاد الإفريقى وأكد أن مصر هى بوابة الدخول إلى إفريقيا بالإضافة إلى تهنئة الحكومة المصرية على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التعاون بين البلدين أحد العناصر المشاركة فى النمو الاقتصادى المصرى معلنا أنه سوف يقوم بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لتبادل التكنولوجيا والمعرفة.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إنه متحمس للغاية للتعاون مع مصر فى كافة المجالات، وعلى جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة لتعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين وأن مصر دولة كبيرة وتقع فى قلب الشرق الأوسط وهى منطقة هامة ليست للشركات الكورية فقط بل للحكومة الكورية موجها الشكر للحكومة المصرية على دعم الشركات الكورية القائمة بالفعل فى السوق المصرى مثل "كيا" و"سامسونج" و"ال جى"، إلى جانب أننا نتطلع إلى التعاون فى مجال التنمية البشرية والتكنولوجية ونتعاون حاليا مع الجانب المصرى فى الخط الثالث لمترو الانفاق وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية.

وأضاف رئيس وزراء كوريا الجنوبية، أن مصر تتمتع بالكثير من الأماكن السياحية وأن المواطنين الكوريين يشعرون بعظمة الحضارة المصرية القديمة عند زيارتهم لمصر، وفى هذا الصدد بحث وزير المالية فرص عودة رحلات الطيران المباشر وزيادة أعدادها إلى مصر لتنشيط قطاع السياحة والتعرف على تاريخ الدولة المصرية وما تقوم به من إنجازات بمختلف المجالات وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية إن دولته لا تمانع ذلك على الإطلاق بل على العكس سيتم دراسة زيادة أعداد رحلات الطيران بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى كلا السوقين المصرى والكورى، وأكد معيط ورئيس وزراء كوريا الجنوبية أنه لابد من وجود دعم حكومى متبادل بين البلدين لتأسيس وتأهيل الكوادر الشابة من البلدين لتكون قادرة على إنشاء الشركات الصغيرة وتكون على قدر المسئولية والثقة للدخول فى الأسواق المصرية والكورية.

وناقش وزير المالية أيضا ملف التصدير ودعم الصادرات وتذليل كافة المعوقات التى تواجه المصدرين الكوريين خاصة فى المنتجات الزراعية وإيجاد الآليات المناسبة والبسيطة لزيادة الصادرات ورحب رئيس وزراء كوريا الجنوبية بهذه الجهود.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن بلاده أصبحت فى المرتبة الأولى فى صناعة السفن ونسعى أن نتعاون مع مصر فى هذا المجال، وكذلك نتطلع لزيادة التعاون فى مجال صناعة السيارات الهيدروجينية وأن تكلفة تصنيعها عالية ولكن ستنخفض مع الوقت إلى جانب مجال الأقمار الصناعية للمراقبة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اعتزاز مصر بالعلاقات القوية التى تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة والتعاون الاقتصادى المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التى تقدمها الاستثمارات الكورية فى مصر، معربة عن تطلع مصر لمزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة.

كما استعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة والحوافز المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى اهتمام المنطقة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات وخاصة مع عودة مرسيدس للعمل بالعين السخنة فى منطقة القناة.

وأضاف الفريق مميش أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتحتوى على موقع مميز يصل إلى جميع الأسواق من خلال قناة السويس، حيث تتضمن 6 موانئ بحرية والإقبال كبير عليها لوجود مصادر طاقة وبنية تحتية وحاليا يوجد 161 تعمل بالمنطقة، كما يتم التركيز على صناعة بناء السفن لوجود 3 ترسانات لبناء السفن بالمنطقة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الكورى، إن كوريا تود المشاركة مع مصر فى صناعة بناء السفن فى منطقة قناة السويس والتى تعد منطقة استراتيجية واعدة تستفيد منها الشركات الكورية.