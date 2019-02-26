شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: قناة السويس منطقة واعدة ونتطلع للتعاون مع كوريا فى المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صباح اليوم الثلاثاء، منتدى الأعمال المصرى الكورى في العاصمة الكورية "سول"، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحمد معيط وزير المالية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضور كثيف من رجال الأعمال والمستثمرين الكوريين، للتعرف على الفرص الاستثمارية التى تشهدها المشروعات القومية العملاقة فى مصر.

خلال المنتدى، قام الفريق مهاب مميش، بعرض نبذة تعريفية عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئها، وموقعها المتميز والفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، وكذلك الحوافز والمميزات والتسهيلات التى تقدم لهم لجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية فى هذه المنطقة، والتى أصبحت ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية، وذلك لامتلاكها أهم 6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس، وكذلك موقعها الجغرافى المميز، وما تمتلكه من مناطق صناعية ذات بنية تحتية ومرافق وخدمات تسهل على المستثمر إقامة مشروعات عديدة.

وقال مميش، إن موقع المنطقة الاقتصادية، يتميز بقربه من مطارات محلية والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية من حولها، كما تتمتع بشبكة طرق تسهل حركة نقل البضائع من الموانئ إلى الأسواق المحلية والعكس.

وأضاف أن المستثمرين بالمنطقة يتمتعون بحوافز وتسهيلات جمركية وضريبية تقدمها المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكورية من أهداف المنطقة الاقتصادية التى ترغب في تواجدها، خاصة تلك الصناعات المغذية التى تدخل فى صناعة السيارات، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتميز بها إحدى مناطق المنطقة الاقتصادية، وهى القنطرة غرب ذات الطابع الخاص، والتى خصصت لهذه المشروعات.

وعقب كلمته عرض الفريق مميش الفيلم الترويجي للمنطقة الاقتصادية أمام منتدى الأعمال المصري الكوري للتعرف على المنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار بها تفصيليا وأهم المشروعات القائمة والأخرى التي يتم إنشاؤها بالإضافة الى الخدمات التى تسعى الهيئة لتوفيرها والتجهيزات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية .