شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع أمام الدولار إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم بفعل تزايد التكهنات بشأن إمكانية تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" واحتمالات عقد استفتاءٍ ثانٍ حول المغادرة.



وأوضح أحد المحللين أن غالبية المناقشات على الساحة السياسية الأوروبية تدور حول نقطة واحدة اليوم وهي "بريكست" لاسيما بعد تصريحات زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" أمس.



وأفاد "كوربين" أن حزبه ربما يدعم أي جهود لعقد استفتاء ثان بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي، كما أشارت تقارير إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" سوف تستبعد أي "بريكست" دون اتفاق.



هذا، ومن المتوقع مناقشة حكومة "ماي" لفكرة تأجيل "بريكست" لما بعد التاسع والعشرين من مارس/آذار القادم مع عدد من أعضاء مجلس العموم في بريطانيا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:38 جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1.3252، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3283 وأقل مستوى عند 1.3102.