شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول نحو الانخفاض بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال التعاملات بعد استقراره في وقت سابق اليوم، وتعرض لضغوط من تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، قال "باول" إن الاقتصاد في حال جيدة، ولكن هناك بعض العوامل السلبية التي دفعت البنك المركزي لتبني سياسة الصبر في رفع معدل الفائدة.



وتحدث "باول" عن عوامل سلبية من بينها التقلبات في الأسواق المالية وتباطؤ نمو اقتصادات في الصين وأوروبا بالإضافة إلى النزاعات التجارية.



يأتي ذلك مع استمرار تركيز الأسواق على المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين ومحاولات التوصل إلى اتفاق شامل ينزع فتيل التوترات التجارية.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:29 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.4 نقطة وأقل سعر عند 96.1 نقطة.