ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

(أ ش أ)

وصل إلى ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة بينما غادره 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وذكر بيان لهيئة الميناء اليوم، الثلاثاء، أن 1024 شاحنة غادرت الميناء بحمولة إجمالية قدرها 56280 من البضائع العامة منها 133 سيارة نقل محملة بـ 6947 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113 ألفا و191 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19 ألفا و335 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 550 طن فوسفات و 2300 طن كوارتز.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الواردة 199 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1454 حاوية مكافئة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22587 طن حديد و 6500 طن خردة و 12250 طن قمح و 1344 طن خشب و 251 طن جرارات و 2450 طن عدس و 4301 طن فول .

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