شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأثاث: توقعات بإبرام صفقات تصديرية جديدة بعد انتهاء "فيرنكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع قال أحمد حلمى رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إبرام تعاقدات تصديرية لعدد من الدول المختلفة خلال الفترة المقبلة، كنتيجة لمعرض فيرنكس آند ذا هوم الذى اختتم فعالياته الأحد الماضى.

وأشار حلمى فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن المشترين الأجانب الذين تواجدوا خلال فعاليات المعرض كانوا أكثر جدية، كما شهدت أيام المعرض توقيع تعاقدات لمشروعات محلية، علاوة لمبيعات للسوق المحلى (أفراد).

وأكد حلمى أن المعرض أثبت قدرة صناعة الأثاث المصرية على المنافسة عالميا بقوة، قائلاً: "نمتلك إمكانيات كثيرة وببعض المساندة من الدولة نستطيع إنجاز الكثير".

من جانبه قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن الشركات العارضة التقت عدد كبير من المشترين من دول مختلفة، وهناك مؤشرات جيدة على إبرام صفقات تصديرية خلال الفترة المقبلة، كما أن الإقبال من جانب السوق المحلى كان كبيرا، والمؤشرات الأولية مطمئنة، وخلال أسبوعين يمكن الحكم على تأثير المعرض من حيث زيادة الطلب من عدمه.

وأكد درياس، أن شركات صغيرة استطاعت أن تتواجد بقوة خلال أيام المعرض سواء بالتصميم أو الجودة وسط كبريات الشركات، ووجود طلب كبير فى فرش وتأسيس الفنادق والمنشآت السياحية بعد تعافى قطاع السياحة فى مصر، وهى من إيجابيات المعرض، على العكس تمثلت السلبيات فى تأخر الدعاية عن المعرض.

وقال عبده شولح نائب رئيس غرفة الأخشاب، ووكيل المجلس التصديرى للأثاث، بالرغم أن عدد المشترين الأجانب هذه الدورة لم يكن كبير، حيث وصل عددهم حوالى 160 مشتر، لكن كان لديهم رغبة فى الشراء والتعاقد مع الصناع المصريين، كما أن الإقبال على المعرض كان كبيرا، كما أن اختيار مكان المعرض أفضل، ونوعية العملاء أقوى، مؤكدا على أهمية تنظيم الدعاية بشكل مبكر عن موعد المعرض فى الدورات المقبلة.

وأشار محمد العراقى أحد العارضين أن فيرنكس خلق روح تنافسية راقية بين العارضين بما حقق الفائدة المرجوة لكل الزائرين، بالإضافة إلى تسهيل وصول العملاء سواء المحلين أو الأجانب لأفضل مصنعى الأثاث فى مصر.

وتابع العراقى أن أهم السلبيات تمثلت فى تكفل الدولة بكافة نفقات سفر وإقامة الزائرين الأجانب، مما أحدث عندهم نزعة ترفيهية لزيارتهم أكثر من كونها تجارية، مطالبا بإعفاء جزئى وليس كلى للأجانب خلال الدورات المقبلة مما يولد عندهم حافز لإنجاح زيارتهم.

وقال وائل سدراك أحد العارضين أن الإقبال كان أفضل بكثير من الدورة الماضية، ونتج عنها توقيع عدد من الشركات العارضة لاتفاقيات جيدة، مشيدا بدور الغرفة والمجلس التصديرى فى الجهد المبذول لخدمة صناعة الأثاث فى مصر، والتنظيم الجيد.