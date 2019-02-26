شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقى بقادة الاتصالات الدوليين لبحث تنفيذ التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات مع كبار المسئولين ومسئولي كبرى المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجارى.

والتقى الدكتور عمرو طلعت مع مكثر ديوب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية؛ تناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من التعاون القائم بين مجموعة البنك الدولي وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وبحث الاستعانة بشركة استشارية دولية لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الأسواق الخارجية، ومن المقرر أن تتضمن مرحلة الإعداد لصياغة هذه الاستراتيجية تحديد وتقييم الميزات التنافسية لمصر في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتقييم موفري الخدمات، وتحديد العوائق الرئيسية للنمو وكيفية التغلب عليها، وكذلك الأسواق المستهدفة للتصدير.

هذا وتستهدف استراتيجية تعزيز الصادرات المصرية المزمع إطلاقها تحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات الرقمية، ومقصد جاذب لمراكز التميز في التكنولوجيات البازغة ومنها الذكاء الاصطناعي، وخدمات الجيل الخامس، وأمن المعلومات، وكذلك تحويلها إلى مركز للتصميم والتصنيع الإلكتروني المتقدم.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع جوران ماربى رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لهيئة الانترنت للأسماء والأرقام المتخصصة "الأيكان"؛ تناول اللقاء أهمية الدور الحكومي داخل منظمة الأيكان، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية لمنظمة الايكان خلال الفترة من 2021 حتى 2025، والتأكيد على أهمية تطوير صناعة نظام أسماء النطاقاتDNS في مصر، وكذلك تحفيز البيئة الداعمة لنمو هذه الصناعة وما تشمله من تطوير المحتوى المحلي والخدمات الإلكترونية.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على حرص مصر على المشاركة بفاعلية في أعمال اللجنة الاستشارية الحكومية GAC وهى اللجنة المخصصة باستعراض آراء الحكومات حول إدارة موارد الإنترنت.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، تناول اللقاء مناقشة خطة الشركة في تقديم خدمات المكالمات الصوتية المحلية، واستعراض خطة الشركة المعنية بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة "الكومباوند" وخاصة بعد توقيع الشركة على ترخيص إنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فبراير الجاري.

كذلك تطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية مشاركة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات المصري في مجال تقديم خدمات تحويل الأموال عبر شبكات المحمول باعتبارها أحد محاور الخطط التنفيذية لتعزيز جهود الدولة في نشر ثقافة الشمول المالي.

وحضر اللقاء المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة اتصالات، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، والمهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر.

كما التقى الوزير مع مارك هالبفينغر الرئيس التنفيذي لشركة بي سي سي دبليو العالمية؛ تم خلال اللقاء بحث التعاون في مجال الكابلات البحرية ومراكز البيانات، حضر اللقاء فريدريك تشوي كبير مسؤولي السياسات بشركة بي سي سي دبليو العالمية.

هذا وتعد شركة بي سي سي دبليو العالمية شركة رائدة في مجال الاتصالات تقدم أحدث حلول الصوت والبيانات للشركات متعددة الجنسيات ومقدمي خدمات الاتصالات حول العالم.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت بيرند جروس مدير التكنولوجيا التنفيذي بشركة "سوفت وير إيه. جي" الألمانية العاملة في مجال البرمجيات؛ حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإمكانية إنشاء مركز للشركة لخدمات تطوير البرمجيات في مصر، وآخر لدعم خدمات تكنولوجيا المعلومات بهدف توفير خدمات التسويق والمبيعات والخدمات الاستشارية.

وحضر اللقاءات عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.

هذا وكان الدكتور عمرو طلعت قد قام بزيارة جناح شركة هواوي بالمعرض المصاحب للمؤتمر، واضطلع على أحدث التقنيات التي تعرضها الشركة وتعرف على أجهزة الاتصالات ذات التكنولوجيات المتقدمة.