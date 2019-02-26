شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 فبراير بقيمة 3 جنيهات، عقب استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب بسبب ارتفاع الدولار عالميا، والتى تراجعت أسعارها من 1328 دولار إلي 1325 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:

عيار 18 : 554 جنيها عيار 21 : 648 جنيها عيار 24 : 741 جنيها الجنيه الذهب : 5184 جنيها السعر العالمى : 1325 دولار .

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقال مهدي عبد الفتاح - تاجر ذهب وعضو شعبة المعادن الثمينة- لـ" الخليج 365"، إن الذهب عالميا شهد تراجع بنسبة 0.26% الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

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