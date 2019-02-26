شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للدراسات الاقتصادية" يناقش خطوات التحول الرقمى فى ورشتى عمل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، "توليد وحماية المعلومات"، و"جاهزية البنية التحتية المادية"، وذلك بحضور ومشاركة ممثل عن وزارة الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى نخبة من خبراء التكنولوجيا والأمن المعلوماتى، وذلك غدا الأربعاء.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة ورش ممتدة على مدار 6 أشهر بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، وذلك بمقر المركز.

وتأتى هذه المبادرة برعاية كل من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد نتائج المناقشات والتوصيات التى سيتم التوصل إليها بمثابة برنامج عمل للحكومة يدعم جهودها فى هذا المجال وهو ما سيتم إعلانه فى ندوة موسعة بعد انتهاء سلسلة الورش والتى يصل عددها إلى 29 ورشة عمل تشمل كافة القطاعات والمجالات.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن مجموعة ورش العمل تطرح أسئلة محددة تتعلق بالمبادرة التى قامت بها الحكومة فى هذا المجال؛ والفجوات التي نعاني منها وكيفية التعامل معها؛ وكيفية الاستفادة من تجارب الدول والشركات العملاقة فى هذا المجال، كما تتناول سلسلة ورش العمل كافة الأبعاد ذات العلاقة والتى يتم خلالها طرح نفس الأسئلة والإجابة عنها من خلال المناقشات، ويعد هذا الموضوع أحد أهم المحاور التى يهتم بها المركز خلال العام الحالى.